Пекин, 8 июля, 2022, 06:43 — ИА Регнум. В общей сложности 45 высокопоставленных чиновников департаментов и подразделений Госсовета КНР принесли присягу на верность Конституции на церемонии 5 июля, сообщает агентство Синьхуа.

Russian.news.cn Ли Кэцян

За церемонией наблюдал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, который призвал присягнувших выполнить свое обещание, взяв на себя ответственность и предприняв реальные действия. Ли призвал их в полной мере применять новую философию развития и уделять больше внимания поддержанию стабильного экономического роста в стремлении содействовать устойчивому и здоровому экономическому и социальному развитию.

На церемонии также присутствовали вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн и другие высокопоставленные чиновники кабинета министров Китая.