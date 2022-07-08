Екатеринбург, , 06:41 — REGNUM Телеведущий Владимир Соловьёв не считает жителей Екатеринбурга достойными своего внимания. Об этом он заявил в своей телепередаче.

Владимир Соловьёв Kremlin.ru

По его словам, горожане просят его высказать мнение о городе и его жителях. «С чего вы вдруг решили, что заслуживаете такого внимания?» — ответил Соловьёв екатеринбуржцам.

Также он отметил, что уделяет Екатеринбургу слишком много внимания. Среди тем его монолога стал и «Ельцин-центр», расположенный в столице Урала.

Как сообщало ИА REGNUM, Соловьёв периодически нелестно отзывается о Екатеринбурге и его жителях. В апреле он назвал город центром мерзотной либероты.