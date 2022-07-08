Пекин, , 06:41 — REGNUM Бывший заместитель председателя народного правительства Тибетского автономного района на юго-западе Китая Чжан Юнцзе был исключен из Коммунистической партии Китая (КПК) и уволен с государственной должности за серьезные нарушения партийной дисциплины и законов, объявил высший орган страны по борьбе со взяточничеством, передает 7 июля агентство Синьхъуа.

Тибет

Наказание было вынесено после расследования, проведенного Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины и Национальной комиссией по надзору с одобрения Центрального комитета КПК. Расследование в отношении Чжана показало, что его взгляды на эффективность работы серьезно искажены, и он не смог решительно реализовать политику партии по управлению Тибетом в новую эпоху.

Он нанес серьезный ущерб политической экологии региона и подразделения, где он работал, отказался сотрудничать в расследовании и занимался суеверной деятельностью. Чжан воспользовался своим положением, чтобы помочь другим в заключении контрактов на проекты и трудоустройстве, и незаконно получил взамен огромную сумму денег и ценностей.

Он серьезно нарушил партийную дисциплину и совершил служебные правонарушения. Он также подозревается в получении взяток, сообщил главный орган по борьбе со взяточничеством. В соответствии с партийными уставами и законами было принято решение исключить его из партии и уволить с государственной должности, конфисковать его незаконные доходы и передать его дело для судебного разбирательства.