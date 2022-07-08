Всеволожск, Ленинградская область, 8 июля, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Старт строительства крытого катка во Всеволожске (Ленинградской области), похоже, откладывается. На соответствующий тендер, объявленный единой службой заказчика, не поступило ни одной заявки, торги признали не состоявшимися, передаёт ИА REGNUM.

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«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», — уточняется в карточке.

Напомним, стартовали торги с ценой более 555 млн рублей. В контракте планировался аванс — 10%.

Построить объект за средства районного бюджета должны были на улице Нагорная в течение 20 месяцев с момента заключения контракта.