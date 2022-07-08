Благовещенск, 8 июля, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Бывший руководитель тыла УМВД по Амурской области Михаил Робканов отправлен под стражу по решению Благовещенского городского суда. Его подозревают в превышении полномочий и хищении денег из бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июля в пресс-службе инстанции.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

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По версии следствия, экс-начальник похитил крупную сумму денег при исполнении госконтракта, тем самым злоупотребив своими полномочиями. Бывший правоохранитель отправлен под арест на два месяца, так как у суда есть опасения, что он может повлиять на ход расследования.

«При таких обстоятельствах, в силу своего статуса, авторитета и значимости ранее занимаемой должности, Робканов может оказать давление на свидетелей, в том числе из числа действующих сотрудников УМВД России по Амурской области, с целью склонить их к изменению показаний в его пользу либо отказаться от дачи показаний», — отметили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье завершено расследование уголовного дела о взятках в полиции — на скамье подсудимых окажутся житель города Свободного и бывший инспектор ДПС. Расследование ещё одного уголовного дела в отношении экс-руководителя регистрационно-экзаменационного отделения РЭО ГИБДД МО МВД России продолжается.