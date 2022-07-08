Петропавловск-Камчатский, 8 июля, 2022, 06:39 — ИА Регнум. Строгие ковидные ограничения отменили на Камчатке, но в случае ухудшения эпидобстановки их могут оперативно вернуть, так как режим повышенной готовности продолжает действовать в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июля в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Сегодня мы наблюдаем стабильную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом, но тем не менее инфекция не исчезла. Ежедневно мы фиксируем несущественный рост числа заболевших, но на стационарном лечении постоянно находятся порядка 40 человек. Некоторые из числа заболевших, к сожалению, попадают в реанимацию», — рассказала заместитель председателя правительства Камчатки Виктория Сивак.

На Камчатке начало действовать новое постановление, направленное на профилактику коронавируса. Жилые и офисные помещения должны проходить дезинфекцию. Сезонные и вахтовые работники допускаются к трудовой деятельности только при наличии отрицательных результатов лабораторного исследования на коронавирус и сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19.

Специалисты напомнили, что самой действенной мерой профилактики коронавируса является вакцинация.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения, которые вынужденно вводились в Амурской области из-за пандемии COVID-19, полностью отменены. Такое решение приняли Роспотребнадзор и правительство региона.