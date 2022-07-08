Бали, Индонезия, , 06:31 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на встречу глав внешнеполитических ведомств стран «Большой двадцатки» (П20), которая проходит на острове Бали в Индонезии. Об этом 8 июля сообщает РИА Новости.

Сергей Лавров © ИА REGNUM

Лавров прибыл за несколько минут до начала мероприятия, но раньше ряда глав МИД из других стран. После Лаврова прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен, а также главы МИД Китая, Саудовской Аравии, Германии, Франции. Вместо главы МИД Великобритании Лиз Трасс прибыл другой представитель Соединённого Королевства, так как глава британского внешнеполитического ведомства вынуждена была прервать поездку в Индонезию в связи с политическим кризисом в Лондоне.

Саммит глав МИД G20 проходит в условиях беспрецедентного напряжения в отношениях между Россией и странами Запада в связи с конфликтом на Украине. В частности, главы МИД стран «Большой семёрки» (G7) отказались присутствовать на ужине, протестуя таким образом против присутствия Лаврова. Кроме того, была отменена совместная фотосессия, также из-за того, что ряд глав МИД не захотели быть в кадре рядом с российским министром иностранных дел.

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