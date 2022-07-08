Бали, Индонезия, 8 июля, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на встречу глав внешнеполитических ведомств стран «Большой двадцатки» (П20), которая проходит на острове Бали в Индонезии. Об этом 8 июля сообщает РИА Новости.

ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров прибыл за несколько минут до начала мероприятия, но раньше ряда глав МИД из других стран. После Лаврова прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен, а также главы МИД Китая, Саудовской Аравии, Германии, Франции. Вместо главы МИД Великобритании Лиз Трасс прибыл другой представитель Соединённого Королевства, так как глава британского внешнеполитического ведомства вынуждена была прервать поездку в Индонезию в связи с политическим кризисом в Лондоне.

Саммит глав МИД G20 проходит в условиях беспрецедентного напряжения в отношениях между Россией и странами Запада в связи с конфликтом на Украине. В частности, главы МИД стран «Большой семёрки» (G7) отказались присутствовать на ужине, протестуя таким образом против присутствия Лаврова. Кроме того, была отменена совместная фотосессия, также из-за того, что ряд глав МИД не захотели быть в кадре рядом с российским министром иностранных дел.