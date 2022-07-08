Красноярск, 8 июля, 2022, 06:28 — ИА Регнум. Первый пляж в Красноярском крае, за исключением ЗАТО, официально готов к купальному сезону. Об этом в своём телеграм-канале 8 июля сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спасательный круг

По его словам, речь идёт о зоне рекреации на реке Енисей в районе острова Татышев в Красноярске (в Татышев-парке).

8 июля специалисты Роспотребнадзора выдали санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта и прилегающего берега санитарным нормам и правилам.

«Все зоны рекреации, расположенные на территории детских оздоровительных лагерей, также имеют заключения, подтверждающие безопасность их использования», — отметил Горяев.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ГУ МЧС, на сегодняшний день в Красноярском крае работает 21 пляж.

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