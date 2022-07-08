Тунис, 8 июля, 2022, 06:20 — ИА Регнум. Акция протеста прошла в Тунисе на фоне планов тунисских властей провести референдум о принятии новой конституции, сообщает агентство Reuters.

Флаг Туниса

Организатором акций стала Свободная конституционная партия страны. Протестующее попытались пройти к штаб-квартире избирательной комиссии Туниса, но полиция оттеснила их. После этого произошло несколько незначительных стычек.

Ранее президент Турции Кайс Саид предложил утвердить в республике новую конституцию, ограничивающую роль парламента и укрепляющую президентские полномочия. Референдум о ее принятии должен состояться 25 июля. Большинство политических партий Туниса выступили против такой инициативы.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля Верховный суд Туниса запретил участвовать в выборах двум крупнейшим оппозиционным партиям республики «Ан-Нахда» и «Сердце Туниса».