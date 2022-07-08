Магадан, , 06:18 — REGNUM Магаданская область закупила для подшефной Ждановки Донецкой Народной республики первые автомобили.

Разрушенное здание в ДНР Никита Третьяков © ИА REGNUM

«Пять автомобилей проделали путь в 200 км и прибыли из Ростова-на-Дону в Ждановку. УАЗ «Патриот» передадут коммунальной службе для доставки административно-технического персонала на объекты, лада «Гранта» будет работать на нужды местной социальной службы. Коммунально-строительная техника на шасси КАМАЗ — вакуумная и комбинированная дорожная машины, а также самосвал — перейдут на баланс муниципального предприятия города.

Всего Магаданская область закупит для подшефной территории 12 спецавтомобилей», — сообщили в своём телеграм-канале губернатор Сергей Носов.

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Как сообщало ИА REGNUM, все фракции Государственной думы активно оказывали гуманитарную помощь жителям Донбасса. Об этом 7 июля заявил президент России Владимир Путин.