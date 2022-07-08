Красноярск, , 06:12 — REGNUM В Красноярском крае 8 июля ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом ГУ МЧС, ссылаясь на информацию от синоптиков.

Красноярск. Лето © Андрей Никитин

В выходные, 9–10 июля, в регионе прогнозируется солнечная и тёплая погода.

«Учитывая погодные условия, а также продолжающиеся детские каникулы настоятельно рекомендуем взрослым следить за безопасностью своих детей, особенно при отдыхе у водоёмов», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение из-за сильной жары объявлено в Воронежской области.

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