Сургут, Югра, , 06:04 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) муж уроженки Азербайджана, оскандалившейся своими националистическими оскорблениями в адрес соседей, тоже стал фигурантом дела. Об этом сообщает «Вестник Сургутского района».

Нет экстремизму Procspb.ru

Гражданин Азербайджана 33-х лет обвиняется в демонстрации экстремистской символики в социальных сетях, сообщили изданию в УМВД России по Сургуту. Мужчина является гражданином Азербайджана.

«По факту публикации запрещённой в России символики, в отношении мужчины вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ («Пропаганда и публичное демонстрирование символики экстремистских организаций«)», — пояснили в полиции Сургута.

Отмечается, что если суд признает мужа скандалистки виновным, то управление по вопросам миграции ХМАО лишит его вида на жительство и отправит в Азербайджан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года жительница Сургута во время общения в домовом чате публично оскорбила и угрожала применением насилия в отношении соседа по дому и неопределенного круга лиц, акцентируя внимание на их национальности. По факту возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам национальности»).

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