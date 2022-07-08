Варшава, , 06:03 — REGNUM Беженцы с Украины, которые находятся в Польше, не должны получать право на участие выборах на территории республики. Об этом заявил журналистам экс-глава Европейского совета и бывший польский премьер-министр Польши Дональд Туск.

Дональд Туск Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он выразил мнение, что спекуляции на избирательных правах для беженцев являются совершенно бесплодными, поскольку возможность голосовать может быть только у граждан. Туск также считает, что Польша не нуждается в каких-либо особых изменениях в рамках указанного вопроса, и следует соблюдать действующие законов.

В 2023 году в Польше должны пройти выборы в парламент страны и местные органы власти, а также в выборы депутатов Европарламента.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля польские власти перестали выплачивать пособия беженцам с Украины, прибывшим в Польшу с начала специальной военной операции.

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