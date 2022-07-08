Варшава, 8 июля, 2022, 06:03 — ИА Регнум. Беженцы с Украины, которые находятся в Польше, не должны получать право на участие в выборах на территории республики. Об этом заявил журналистам экс-глава Европейского совета и бывший польский премьер-министр Польши Дональд Туск.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Туск

Он выразил мнение, что спекуляции на избирательных правах для беженцев являются совершенно бесплодными, поскольку возможность голосовать может быть только у граждан. Туск также считает, что Польша не нуждается в каких-либо особых изменениях в рамках указанного вопроса и следует соблюдать действующие законы.

В 2023 году в Польше должны пройти выборы в парламент страны и местные органы власти, а также выборы депутатов Европарламента.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля польские власти перестали выплачивать пособия беженцам с Украины, прибывшим в Польшу с начала специальной военной операции.