Москва, 8 июля, 2022, 07:20 — ИА Регнум. В финал ежегодного конкурса для изобретателей «Новатор Москвы» вышли 36 инновационных проектов. Об этом 8 июля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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По её словам, в общей сложности на конкурс поступило свыше тысячи заявок. Финалисты были отобраны после независимой правовой, научной и экономической оценки. Авторы 18 разработок станут победителями и получат денежные призы в размере от 500 тыс. до 1,5 млн рублей. За вторые места предусмотрены вознаграждения от 100 до 200 тыс. рублей.

«Конкурс был учрежден, чтобы поддержать создателей передовых решений. Впервые его провели в 2020 году. С тех пор число заявок выросло вдвое — до 1084. Именно столько организаторы получили в этот раз. Из них 630 подали коллективы, еще 454 поступило от индивидуальных разработчиков», — сказала Сергунина.