Донецк, 8 июля, 2022, 06:02 — ИА Регнум. Четыре района города Донецка, столицы Донецкой Народной Республики (ДНР) были обстреляны дважды в течение пяти минут киевскими боевиками. Об этом 8 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Первый раз боевики Киева обстреляли в 03:00 мск Будённовский район Донецка, выпустив по нему три снаряда калибром 155 мм, а в 03:05 мск украинские националисты обстреляли Ленинский район Донецка, выпустив по нему пять снарядов калибром 155 мм. В обеих случаях обстрел вёлся со стороны населённого пункта Первомайское.

Второй раз обстрел со стороны украинских боевиков был зафиксирован в 03:05 мск, он вёлся по направлению населенный пункт Первомайское — город Донецк (Кировский и Ворошиловский районы), было выпущено пять снарядов калибром 155 мм.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в городе Шахтёрске в ДНР начался пожар после обстрела украинскими войсками.