Петропавловск-Камчатский, 8 июля 2022, 06:02 — REGNUM На Камчатке в Вилючинске с кровли четырехэтажного дома упал мужчина 1981 года рождения, который был задействован в капитальном ремонте скатной крыши, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.
Читайте также: Ребёнок полутора лет выпал из окна пятого этажа в Якутии
ЧП произошло 5 июля. Мужчина скончался в больнице.
Следователи установили, что на ремонтируемой кровле не было защитных ограждений, а ремонтник не имел индивидуальной страховки. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чурапчинском районе Якутии полуторагодовалая девочка упала из окна квартиры на пятом этаже. Мать ребёнка открывала окно, чтобы проветрить комнату.