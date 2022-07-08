Петропавловск-Камчатский, , 06:02 — REGNUM На Камчатке в Вилючинске с кровли четырехэтажного дома упал мужчина 1981 года рождения, который был задействован в капитальном ремонте скатной крыши, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

Обновленная кровля Фото предоставлено пресс-службой правительства Севастополя

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ЧП произошло 5 июля. Мужчина скончался в больнице.

Следователи установили, что на ремонтируемой кровле не было защитных ограждений, а ремонтник не имел индивидуальной страховки. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чурапчинском районе Якутии полуторагодовалая девочка упала из окна квартиры на пятом этаже. Мать ребёнка открывала окно, чтобы проветрить комнату.