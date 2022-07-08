Крайстчерч, Новая Зеландия, 8 июля, 2022, 05:59 — ИА Регнум. На Южном острове Новой Зеландии из-за сильных осадков и штормового ветра ограничили движение транспорта и закрыли десятки общеобразовательных школ. Об этом 8 июля сообщает портал Stuff.

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По данным метеорологов, на большей части Южного острова выпал обильный снег, который парализовал автомобильное движение по двум основным магистралям, связывающим города центральной части острова. В ряде районов Северного острова ожидаются сильные ливни и штормовой ветер, которые могут стать причиной наводнений и оползней.

метеослужба Новой Зеландии «На Южном острове действует предупреждение о снегопадах и заносах на дорогах».

На западном побережье Южного острова отменили занятия в общеобразовательных школах и приостановили движение общественного транспорта. Упавшие из-за непогоды деревья прервали подачу электроэнергии и телефонную связь в более 110 домов региона.

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