В Новой Зеландии из-за непогоды закрылись десятки школ
Крайстчерч, Новая Зеландия, 8 июля, 2022, 05:59 — ИА Регнум. На Южном острове Новой Зеландии из-за сильных осадков и штормового ветра ограничили движение транспорта и закрыли десятки общеобразовательных школ. Об этом 8 июля сообщает портал Stuff.
По данным метеорологов, на большей части Южного острова выпал обильный снег, который парализовал автомобильное движение по двум основным магистралям, связывающим города центральной части острова. В ряде районов Северного острова ожидаются сильные ливни и штормовой ветер, которые могут стать причиной наводнений и оползней.
На западном побережье Южного острова отменили занятия в общеобразовательных школах и приостановили движение общественного транспорта. Упавшие из-за непогоды деревья прервали подачу электроэнергии и телефонную связь в более 110 домов региона.
Читайте также: Во Владивостоке отменили штормовое предупреждение, но дождь продолжается