Гонконг, Китай, , 05:58 — REGNUM Гостиницы Гонконга, предназначенные для отбытия необходимого карантина, оказались без свободных номеров до конца августа, сообщает газета The Standart.

Гонконг. КНР Diliff

По ее данным, самое дешевое пребывание на карантине в Гонконге обходится в 11 тыс. гонконгских долларов (около $1400). При этом путешественники сейчас не могут забронировать места в этих учреждениях, так как места закончились до конца августа. Свободные номера в 65 специализированных учреждениях можно забронировать только с начала сентября.

Ранее ряд авиакомпаний увеличили количество авиарейсов в Гонконг. Местные власти разрешили принимать больше авиарейсов из-за начала сезона возвращения студентов из-за границы.