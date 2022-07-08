Гонконг, Китай, 8 июля 2022, 05:58 — REGNUM Гостиницы Гонконга, предназначенные для отбытия необходимого карантина, оказались без свободных номеров до конца августа, сообщает газета The Standart.

Гонконг. КНР
Гонконг. КНР
Diliff

По ее данным, самое дешевое пребывание на карантине в Гонконге обходится в 11 тыс. гонконгских долларов (около $1400). При этом путешественники сейчас не могут забронировать места в этих учреждениях, так как места закончились до конца августа. Свободные номера в 65 специализированных учреждениях можно забронировать только с начала сентября.

Ранее ряд авиакомпаний увеличили количество авиарейсов в Гонконг. Местные власти разрешили принимать больше авиарейсов из-за начала сезона возвращения студентов из-за границы.