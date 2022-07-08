Гонконг, Китай, 8 июля, 2022, 05:58 — ИА Регнум. Гостиницы Гонконга, предназначенные для отбытия необходимого карантина, оказались без свободных номеров до конца августа, сообщает газета The Standart.

Diliff Гонконг. КНР

По ее данным, самое дешевое пребывание на карантине в Гонконге обходится в 11 тыс. гонконгских долларов (около $1400). При этом путешественники сейчас не могут забронировать места в этих учреждениях, так как места закончились до конца августа. Свободные номера в 65 специализированных учреждениях можно забронировать только с начала сентября.

Ранее ряд авиакомпаний увеличили количество авиарейсов в Гонконг. Местные власти разрешили принимать больше авиарейсов из-за начала сезона возвращения студентов из-за границы.