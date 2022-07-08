Благовещенск, 8 июля 2022, 06:04 — REGNUM Ограничения, которые вынужденно вводились в Амурской области из-за пандемии COVID-19, полностью отменены. Такое решение приняли Роспотребнадзор и правительство региона, сообщил 8 июля в своём телеграм-канале губернатор Приамурья Василий Орлов.
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Он напомнил амурчанам о необходимости мыть руки и вакцинироваться, а также пожелал здоровья.
Как сообщало ИА REGNUM, с 30 мая в Амурской области было отменено обязательное ношение медицинских масок в общественных местах. Из обязательной эта опция перешла в разряд рекомендованной.