Благовещенск, 8 июля, 2022, 06:04 — ИА Регнум. Ограничения, которые вынужденно вводились в Амурской области из-за пандемии COVID-19, полностью отменены. Такое решение приняли Роспотребнадзор и правительство региона, сообщил 8 июля в своём телеграм-канале губернатор Приамурья Василий Орлов.

https://pixabay.com Маска

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«Накануне подписал постановление о снятии в регионе режима повышенной готовности. Это решение мы приняли совместно с региональным Роспотребнадзором. Ситуация сейчас нормализовалась, но не нельзя забывать о профилактике. Особенно если вы находитесь в группе риска», — отметил глава региона.

Он напомнил амурчанам о необходимости мыть руки и вакцинироваться, а также пожелал здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 мая в Амурской области было отменено обязательное ношение медицинских масок в общественных местах. Из обязательной эта опция перешла в разряд рекомендованной.