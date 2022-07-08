Владивосток, 8 июля, 2022, 05:53 — ИА Регнум. Во Владивостоке ночью 7 июля мужчина упал с балкона 12-го этажа жилого дома.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Балконы

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«Трагедия случилась по адресу улица Нейбута, 6. Камера домофона зафиксировала момент падения человека с балкона. Как утверждает наш подписчик, приславший видео, пострадавший ходил по перилам на 12 этаже. С какой целью непонятно. О состоянии пострадавшего нет информации, в МВД не удалось оперативно получить комментарий. Но, судя по видео, последствия самые тяжёлые. Просто тяжелее некуда», — сообщает телеграм-канал «Дерзкий Владивосток».

Как сообщало ИА REGNUM, в Балабаново проводится проверка по факту смерти мужчины в результате падения с высоты.