Ванкувер, Канада, , 05:46 — REGNUM Обеспокоенность вызывают у Канады уровень инвестиционного климата в энергетическом и горнодобывающем секторах Мексики, а также позиция мексиканских властей к разрешениям в сфере биотехнологий. Об этом говорится в заявлении канадского министерства внешней торговли.

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Вместе с тем глава ведомства Мэри Ын провела встречу в Ванкувере (провинция Британская Колумбия) с министром экономики Мексики Татьяной Клотье. В ходе переговоров канадский чиновник подтвердила приверженность Оттавы и Мехико развитию торговых отношений в Северной Америке и повышению конкурентоспособности региона.

Ын и Клотье также обсудили создание «Канадско-мексиканского экономического диалога на высоком уровне».

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ужесточил государственный контроль над энергетикой и горнодобывающей промышленностью в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня США, Мексика и Канада объявили, что очередной саммит лидеров стран Северной Америки планируется провести на мексиканской территории в декабре 2022 года.

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