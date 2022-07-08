Шахтёрск, ДНР, , 05:44 — REGNUM Пожар начался в городе Шахтёрске, расположенном в Донецкой Народной Республике (ДНР) после обстрелов со стороны киевских боевиков. Об этом 8 июля сообщило Донецкое агентство новостей (ДАН).

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Город Шахтёрск расположен в 57 км восточнее столицы ДНР Донецка. Уточняется, что около 02:30 мск за чертой города произошло несколько взрывов, после чего начался пожар, столб густого дыма от него поднялся на несколько сотен метров над землёй.

В ряде домов города взрывной волной выбило стёкла. В городе звучит сирена, мирные жители стремятся быстрее покинуть город. Информация о произошедшем уточняется, со стороны официальных ведомств комментариев пока не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что при обстреле города Макеевка в ДНР, жертвами которого стали трое детей, украинские боевики применили кассетные боеприпасы, ими были оснащены ракеты, выпускаемые из реактивной системы залпового огня «Ураган».

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