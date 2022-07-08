Петропавловск-Камчатский, 8 июля, 2022, 05:40 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов, поздравляя жителей края с Днём семьи, любви и верности, отметил, что чувствует надежную опору и поддержку дома и это помогает ему преодолевать трудности и любые невзгоды.

Пресс-служба губернатора Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Камчатского края

«Семья — это главное богатство и ценность каждого человека. Чувствуя надёжную опору и поддержку дома, я знаю, что смогу преодолеть все трудности и любые невзгоды. Спасибо моим любимым за то, что вы есть!

Поздравляю всех жителей Камчатки с Днём семьи, любви и верности! С праздником!» — написал Солодов в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Чукотки Роман Копин поздравил жителей с Днём семьи, любви и верности.