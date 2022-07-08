Владивосток, 8 июля, 2022, 05:36 — ИА Регнум. Во Владивостоке 8 июля отменили объявленное накануне штормовое предупреждение, но дождь продолжается, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

(сс) Freedom II Andres Ливень

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За минувшую ночь происшествий, связанных с непогодой, в городе не зафиксировано.

За ночь во Владивостоке выпало 6 мм осадков. Временами дождь будет сильный с количеством осадков 15-40 мм за 12 часов и менее. Прогнозируется ветер 11-16 м/с, порывами до 17-20 м/с.

Во Владивостоке действует режим повышенной готовности — спецслужбы готовы оперативно приступить к устранению последствий непогоды, если такая необходимость возникнет.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики прогнозируют в Приморье на 8 июля сильные дожди — в связи с непогодой объявлено штормовое предупреждение.