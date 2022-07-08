Якутск, 8 июля, 2022, 05:34 — ИА Регнум. На Окружном шоссе в городском округе Якутска отсутствие светофоров и знаков пешеходного перехода создаёт условия для возникновения аварий. К такому выводу пришла прокуратура, обязав мэрию города устранить эти нарушения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июля в пресс-службе надзорного ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шоссе

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Отсутствие необходимой инфраструктуры способствовало возникновению трёх ДТП на этой дороге с момента её открытия в 2021 году. Правоохранительные органы усмотрели в этом бездействие администрации муниципалитета и потребовали оборудовать Окружное шоссе по нормативам.

Материалы проверки были переданы в суд, который постановил исполнить эти требования. Действия мэрии признали незаконными и возложили на неё обязанность исправить нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, участок окружного шоссе Якутска открыли после капитального ремонта в ноябре 2021 года.