Берлин, 8 июля, 2022, 05:25 — ИА Регнум. Занятия в образовательных учреждениях могут быть ограничены, либо полностью отменены в связи с дефицитом газа. Соответствующее заявление сделала 7 июля министр образования и научных исследований ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер в интервью газете Rheinische Post.

Газ

Глава немецкого минобразования уточнила, что во время пандемии коронавируса ей пришлось сделать всё возможное для признания образовательных учреждений критической инфраструктурой. По мнению Штарк-Ватцингер, уже сейчас нужно начать работу над тем, чтобы в школах и вузах не произошло ограничений, либо отмены занятий из-за перебоев в газоснабжении.

При этом министр отметила, что идея об экономии электроэнергии является одной из самых обсуждаемых в образовательных учреждениях Германии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинские власти попросили Канаду не отдавать России турбину для газопровода «Северный поток», которая находилась на ремонте в канадском Монреале.

При этом в Германии предложили продолжить вести диалог с Россией по вопросу о поставках энергоносителей и при крайней необходимости временно задействовать трубопровод «Северный поток — 2».