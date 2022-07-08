Берлин, 8 июля, 2022, 05:23 — ИА Регнум. Занятия в образовательных учреждения Германии могут быть ограничены или даже отменены из-за недостатка газа в стране, заявила министр образования и научных исследований ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер 7 июля газете Rheinische Post.

Сергей Алексеев Класс

Чиновник подчеркнула, что идея о необходимости экономии электроэнергии активно обсуждается во многих немецких школах и вузах.

По словам главы ведомства, она «сделала все возможное», чтобы образовательные учреждения были отнесены к «критической инфраструктуре» еще в период пандемии коронавируса. Штарк-Ватцингер также призвала начинать уже сейчас проводить работу по недопущению ситуации с ограничением занятий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер не исключил полного прекращения поставок газа из России в Германию и попросил немецких граждан экономить энергию.