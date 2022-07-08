Чурапчинский район, , 05:29 — REGNUM В Чурапчинском районе Якутии полуторагодовалая девочка упала из окна квартиры на пятом этаже. Мать ребёнка открывала окно, чтобы проветрить комнату, сообщил 8 июля телеграм-канал управления МВД по республике.

На месте падения ребёнка из окна Прокуратура Тувы

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Девочка проснулась после дневного сна, пошла в соседнюю комнату, забралась на подоконник и выпала из окна. Ребёнок госпитализирован с переломом, его состояние врачи оценивают как стабильное. Малышку лечат в больнице Якутска.

Правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств этого инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня в Якутске ребёнок выпал из окна 12-го этажа. Мальчику было пять лет, его попытался поймать прохожий. Ребёнка госпитализировали, но травмы оказались несовместимы с жизнью, он скончался в больнице.