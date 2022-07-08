Токио, , 05:15 — REGNUM Два патрульных корабля морской полиции Китая, четвёртый день курсирующие вблизи спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, 8 июля вновь зашли в зону, которую Япония считает своими территориальными водами. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Острова Сенкаку

Отмечается, что патрульные корабли КНР побили рекорд пребывания в спорной зоне, с 5 по 7 июля непрерывно находясь в ней более 64 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля Япония выразила Китаю очередной протест в связи с заходом в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) двух патрульных кораблей КНР.

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