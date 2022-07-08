Анадырь, , 05:14 — REGNUM В 5:00 в дежурную часть УМВД России по Чукотке 8 июля полицию поступило сообщение о минировании пяти морских портов округа. На объектах были организованы экстренные проверки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Чукотка Пресс-служба правительства Чукотки

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Спецслужбы экстренно проверили все порты, взрывных устройств не обнаружено. Угрозы жизни и здоровью жителей нет.

С начала года поступило несколько анонимных сообщений о минировании школ, судов и торговых центов Чукотки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области 7 июля эвакуировали ряд судов. Причиной стали анонимные письма с угрозой теракта.