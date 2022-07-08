Северо-Курильск, Сахалинская область, 8 июля, 2022, 05:09 — ИА Регнум. Курильский вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир, выбросил столб пепла высотой более трех километров над уровнем моря, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

(сс) amanderson2 Вид на вулкан Эбеко

«На вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 3,2 км», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что шлейф от выброса ушел на юго-восток от исполина. В населенных пунктах острова Парамушир выпадения пепла не фиксировалось, запах сероводорода не ощущался. В связи с этим предполагается, что выброс не представлял опасности для местных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий пепловый выброс произошел на вулкане Эбеко 5 июля. Тогда исполин выбросил столб пепла высотой 2,5 километра над уровнем моря. Опасности для жителей это не представляло.