Чурапчинский район, Якутия, 8 июля, 2022, 05:10 — ИА Регнум. В озеро Липпетях Чурапчинского района Якутии опрокинулся большегруз, перевозивший топливо. Произошёл разлив нефтепродуктов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июля в пресс-службе прокуратуры региона.

Saratovnews.ru Разлив нефтепродуктов

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Надзорное ведомство проводит проверку, на месте ЧП работает прокурор района. Топливо разлилось недалеко от дизельной станции села Чурапча. Объём попавших в окружающую среду нефтепродуктов оценивают эксперты. Чтобы предупредить дальнейшее распространение топлива по поверхности озера, установлена заградительная линия.

«В ходе проверки с привлечением специалистов будут установлены обстоятельства произошедшего, ущерб, причиненный окружающей среде, дана оценка соблюдению требований природоохранного законодательства и другим вопросам», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня утечка нефтепродуктов произошла из гружённого парома, следовавшего по реке Алдан. В водоёме обнаружены пятна нефтепродуктов.