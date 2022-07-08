Петропавловск-Камчатский, , 04:57 — REGNUM На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении 41 летнего жителя посёлка Оссора, который сам пришёл в полицию и сознался в совершённом убийстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июля в краевом СУ СКР.

Нож Maarten Van Damme

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Мужчина рассказал, что в ночь с 7 на 8 июля, находясь в нетрезвом состоянии, он застал свою супругу с любовником, которого зарезал кухонным ножом. Потерпевший скончался на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области 43-летний гражданин предстанет перед судом за убийство двоих человек, кражу и покушение на убийство.