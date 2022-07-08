Каир, 8 июля, 2022, 04:54 — ИА Регнум. Метрополитен египетской столицы снял со стен станции «Женский факультет» картины, являющиеся плагиатом с работ российского художника Георгия Курасова. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба оператора третьей линии метро Каира RATP Dev Cairo.

Frank Schulenburg Каир

На опубликованной пресс-службой видеозаписи видно, как сотрудники метрополитена чрезвычайно эмоционально срывают со стен станции подземки картины египетской художницы Гады Вали, ранее обвинённой Курасовым в плагиате.

подпись к видео пресс-службы RATP Dev Cairo «RATP Dev уважает интеллектуальную собственность».

Как сообщало ИА REGNUM, руководство метрополитена Каира извинилось перед Курасовым за плагиат его работ. Отмечается, что руководство подземки не знало о факте плагиата, а контракт с Гадой Вали был расторгнут ещё в марте по другим причинам.