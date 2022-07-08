Вашингтон, , 04:53 — REGNUM Совет директоров компании Trump Media & Technology Group Corp. (TMTG) покинул его глава, экс-президент США Дональд Трамп. Об этом 7 июля сообщает телеканал NBC.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным NBC, Трамп и ещё пять человек 8 июня подали документы в отдел корпораций Государственного департамента Флориды, согласно которым все шестеро были выведены из состава совета директоров компании TMTG. Вместе с Трампом пост в совете директоров покинул и его сын Дональд Трамп-младший.

Отмечается, что спустя несколько недель Комиссия по ценным бумагам и большое жюри федерального суда в Нью-Йорке вручила компании повестку в суд. При этом лично Трампу повестка не направлялась. Предполагается, что вызов может быть связан с расследованием дела о предполагаемом слиянии компаний TMTG с Digital World Acquisition Corp. (DWAC). Такое слияние позволило создать новую торгующуюся на бирже компанию чья стоимость может составить около 1,7 млрд долларов.

При этом, по данным NBC, компания DWAC является подставной «компанией-пустышкой», после поглощения которой Трамп получит доступ к потенциальным миллиардам долларов на публичных фондовых рынках.

TMTG — основанный Трампом медиа-холдинг, который в том числе управляет приложением Truth Social, — социальной сетью, созданной как альтернатива заблокировавшему Трампа Twitter. При этом в социальной сети Truth Social в7 июля было размещено сообщение, в котором отрицается, что Трамп покинул совет директоров TMTG.

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