Белвью, США, 8 июля, 2022, 04:50 — ИА Регнум. Будущая игра Stray про приключение кота в киберпанк-мире возглавила рейтинг самых желанных игр сервиса Steam. Об этом 8 июля сообщает журнал PC Gamer.

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Проект студии BlueTwelve сместил на второе место постапокалиптическую игру на выживание The Day Before, разработкой которой занимается якутская студия FNTASTIC. В топ-5 также попали проекты Hollow Knight: Silksong, Party Animals и Starfield. Журналисты отметили, что текущая позиция Stray в рейтинге не обязательно означает, что её добавляли в список желаний чаще, чем другие игры. Текущий список отсортирован по актуальности, а это означает, что на позицию в нём могут влиять алгоритмы Steam.

Напомним, релиз Stray состоится 19 июля 2022 года на ПК (Steam) и консолях PlayStation 4 и PlayStation 5. Игра предложит геймерам управлять котом, который будет разгадывает тайны странного города, населённого роботами.