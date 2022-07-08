Ханты-Мансийск, , 04:49 — REGNUM Под Сургутом (ХМАО) началось строительство второго моста через реку Обь. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Действующий мост через Обь в Сургутском районе является единственным, обеспечивающим автотранспортное сообщение Югры с другими территориями Уральского федерального округа и России в целом. Загруженность этого моста превышает норматив более чем в три раза, а именно 16 тыс. автомобилей в сутки при плане в пять тысяч. При этом отсутствуют альтернативные пути.

Мост, строительство которого стартовало, позволит перераспределить транспортные потоки, создать условия для круглосуточного пропуска тяжеловесных грузовиков. Он возьмёт на себя основную транспортную нагрузку двух федеральных транспортных коридоров: «Тюмень — Тобольск — Сургут — Новый Уренгой — Надым — Салехард» и «Пермь — Ивдель — Ханты-Мансийск — Сургут — Нижневартовск — Томск». Эти направления входят в Северный широтный ход. Поэтому строительство нового моста через Обь в районе Сургута является стратегическим, и его поддержал президент России Владимир Путин.

Полпред президента России в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев подчеркнул, что строительство второго моста через Обь в Югре — это мощный рывок по привлечению инвестиций и увеличению занятости. Ведь на пике строительства здесь будут работать до 10 тысяч человек.

Строить данный инфраструктурный объект будут АО «Мостострой-11», АО «Автодорстрой», ООО СК «ЮВиС», АО «Ханты-Мансийскдорстрой». Проектом предусмотрено строительство новой четырехполосной автомобильной дороги протяженностью более 45 км, в состав которой входит сам мост через Обь длиной 1,758 км, ещё четыре моста и три путепровода, транспортные развязки на пересечении с автомобильной дороги «Нефтеюганск — Сургут и Восточной объездной Сургута.

Согласно срокам, указанным в контракте, завершить строительство должны через 42 месяца. Расчётная пропускная способность моста будущего моста — до 13 000 автомобилей в сутки. Общая стоимость объекта составит 60,9 млрд рублей, объект строится на условиях софинансирования — на средства регионального и федерального бюджетов.

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