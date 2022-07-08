Пекин, 8 июля, 2022, 04:49 — ИА Регнум. Банк развития Китая (CDB), один из ведущих банков страны, выдал кредиты на сумму 157,7 млрд юаней (около $23,5 млрд) в первом полугодии для поддержки научно-технических инноваций, сообщает 7 июля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Этот показатель достиг пятилетнего максимума за тот же период, что способствовало развитию ключевых областей, включая новую энергетику, жизнь и здоровье, а также космическую науку и технологии.

В прошлом году CDB учредил специальную кредитную программу для поддержки научно-технических инноваций, а также фундаментальных исследований. В период с января по июнь было предоставлено в общей сложности 50 млрд юаней для укрепления предложения недорогостоящего и долгосрочного финансирования.

В апреле Китай учредил программу поддержки научно-технических инноваций, чтобы предоставить недорогие средства 21 финансовому учреждению и направить их на выдачу кредитов научно-техническим предприятиям. На данный момент CDB предоставил более 80 млрд юаней соответствующим требованиям технологическим компаниям в рамках этой политики.