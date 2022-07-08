Сеул, 8 июля, 2022, 04:48 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявил 19 323 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

По его данным, 191 заболевший прибыл в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр указывает, что уже четвертый день подряд в Южной Корее выявляют более 18 тыс. зараженных ежесуточно. Это почти вдвое превышает среднесуточный показатель по приросту зараженных, зафиксированный неделей ранее. Эксперты предполагают, что рост заболеваемости связан с повышенной мобильностью населения в сезон летних отпусков.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло18 471 172. Также за минувшие сутки в стране скончались 12 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 24 605 человек.