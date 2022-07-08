Петропавловск-Камчатский, 8 июля, 2022, 04:48 — ИА Регнум. На Камчатке утром 8 июля поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в здании аэропорта Петропавловска-Камчатского (Елизово), написало ИА «Кам 24» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Rafael Mizrahi Бомба

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Письмо с угрозой взрыва пришло на электронную почту аэропорта. Официально комментариев о ЧП пока нет.

Различные учреждения Камчатки, в том числе школы, в 2022 году эвакуировали более 30 раз из-за сообщении о минировании.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области 7 июля эвакуировали ряд судов. Причиной стали анонимные письма с угрозой теракта.