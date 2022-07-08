Пекин, 8 июля, 2022, 04:46 — ИА Регнум. Объем торговли услугами в Китае вырос на 22% в годовом исчислении за первые пять месяцев 2022 года, сообщает 7 июля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Согласно данным Министерства коммерции Китая, общий объем торговли составил 2,365 трлн юаней (около $352,98 млрд).

Экспорт услуг увеличился на 26,3% в годовом исчислении до 1,15 трлн юаней, а импорт услуг составил 1,21 трлн юаней, что на 18,2% больше, чем год назад.