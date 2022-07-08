Пекин, 8 июля, 2022, 04:45 — ИА Регнум. Официальные данные показали, что цены на свинину в Китае выросли по сравнению с данными недельной давности, поскольку предложение на рынке сократилось, сообщает 7 июля агентство Синьхуа.

Stuart Webster Свинина

С 27 июня по 1 июля средняя цена на свинину, отслеживаемая Министерством сельского хозяйства и по делам сельских районов КНР, составила 26,25 юаня (около $3,91) за килограмм, увеличившись на 14,9% по сравнению с предыдущей неделей. Министерство объяснило рост цен сокращением поголовья свиней в северной части страны и «нежеланием продавать» рыночные настроения.

Цены на свинину, основное мясо в Китае, продолжали расти в последние недели. Национальная комиссия по развитию и реформам заявила ранее на этой неделе, что примет своевременные меры и ужесточит надзор за рынком, чтобы предотвратить резкий рост цен на свиней.