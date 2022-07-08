Пекин, , 04:43 — REGNUM По данным местного экономического планировщика, Пекин предпринял ряд мер, направленных на стимулирование восстановления потребления в китайской столице.

Пекин

Меры, совместно принятые восемью правительственными ведомствами, включают выдачу ресторанных купонов на сумму 100 млн юаней ($14,9 млн) как онлайн, так и офлайн, начиная с июля, чтобы способствовать восстановлению рынка общественного питания.

Купоны будут финансироваться правительством и предприятиями платформы, заявил в четверг заместитель директора Пекинского муниципального коммерческого бюро Го Вэньцзе.

По словам заместителя главы муниципального бюро культуры и туризма Лю Биня, с июля по конец сентября город выдаст купоны на проживание в пригородных районах на сумму до 30 млн юаней. Пекин также будет неуклонно расширять потребление транспортных средств и проводить мероприятия, направленные на стимулирование цифрового, культурного и спортивного потребления.