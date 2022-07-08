Бали, Индонезия, , 04:42 — REGNUM Глава Госдепа США Энтони Блинкен и ряд глав МИД некоторых стран G20 отказались фотографироваться с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на традиционной церемонии саммита, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.

Сергей Лавров Mid.ru

По их данным, церемония официально была перенесена на более поздний срок из-за отказа ряда глав МИД присутствовать на одной фотографии с Лавровым. При этом источники утверждают, что на самом деле церемонию вовсе отменили.

Ранее сообщалось, что встреча Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в рамках саммита на Бали не планируется. При этом 7 июля на мероприятии прошел торжественный ужин для участников. Kyodo утверждает, что главы МИД стран G7 проигнорировали ужин из-за присутствия на нем Сергея Лаврова.