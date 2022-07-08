Бали, Индонезия, 8 июля 2022, 04:42 — REGNUM Глава Госдепа США Энтони Блинкен и ряд глав МИД некоторых стран G20 отказались фотографироваться с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на традиционной церемонии саммита, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.
По их данным, церемония официально была перенесена на более поздний срок из-за отказа ряда глав МИД присутствовать на одной фотографии с Лавровым. При этом источники утверждают, что на самом деле церемонию вовсе отменили.
Ранее сообщалось, что встреча Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в рамках саммита на Бали не планируется. При этом 7 июля на мероприятии прошел торжественный ужин для участников. Kyodo утверждает, что главы МИД стран G7 проигнорировали ужин из-за присутствия на нем Сергея Лаврова.