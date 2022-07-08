8 июля 2022 | Время чтения 6 мин

Миллиардер Пономаренко пытается убедить европейских судей в том, что Евросоюз был не прав, и добиться отмены санкций. При чём тут знаменитый дворец в Геленджике?

Анастасия Степанова, , 05:35 — REGNUM Ещё один российский олигарх пытается через европейский суд добиться исключения своего имени из списка санкций, введенных Евросоюзом. Уроженец Крыма Александр Пономаренко, который в рейтинге Forbes за 2022 год был на 47-м месте по размеру состояния, обратился с иском ещё в мае 2022 года, некоторые детали его позиции стали известны недавно. Казалось бы, при чём тут «дворец» из Геленджика? Подробности — в материале ИА REGNUM.

Европейский суд (сс) Luxofluxo

Напомним, ранее в качестве истцов на европейском судебном пороге были замечены Евгений Зубицкий (199-я строчка в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России — 2021»), Григорий Березкин (157-я строчка), Роман Абрамович (17-я строчка рейтинга), Михаил Фридман (шестой российский миллиардер по размеру состояния), Петр Авен (№29 в рейтинге) и Геннадий Тимченко (номер 8 «Рейтинга российских миллиардеров — 2022»). Тимченко в иске, например, заявил (так указывается в бюллетене Совета Европы), что допущена ошибка в обоснованиях санкций о его якобы отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным, а также относительно его статуса как акционера Volga Group и банка «Россия». Как будут доказывать свою «невиновность» остальные российские олигархи из списка выше, пока не раскрывалось.

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Дворцовые интриги и санкции

Глядя на список санкций, иногда складывается впечатление, что заморачиваться со сбором данных, их анализов в Евросоюзе не стали, а просто взяли список Forbes и почти поголовно переписали в санкционные пакеты. Добавляют уверенности в этом и аргументы, которые использовались в качестве обоснования. Например, слухи, сплетни из открытых источников и публикации СМИ. А Александра Пономаренко — № 47 в рейтинге Forbes «Рейтинг российских миллиардеров — 2022», похоже, подвёл собственный язык.

Ещё в 2011 году он в интервью газете «Коммерсант» заявил, что приобрёл гостиничный комплекс на мысе Идокопас в Геленджике, который позднее назовут «дворцом». Уточнялось, что структура Пономаренко приобрела две компании — ООО «Лазурная ягода» и ООО «Идокопас», которые на тот период и владели ещё недостроенным гостиничным комплексом на 67 гектарах земель рекреационного назначения.

«Дворец» в Геленджике Цитата из видео «Сказочный дворец: первая экскурсия по дворцу в Геленджике». Mash Video. 2021. Россия

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Вернёмся к бизнесмену Пономаренко.

В конце февраля 2022 года Евросоюз обнародовал очередной пакет санкций, в который включили Александра Анатольевича Пономаренко 1964 года рождения, уроженца Крыма (Белогорск). Тогда уточнялось, что он — «российский олигарх, председатель правления Международного аэропорта Шереметьево» и «имеет тесные связи с другими олигархами, связанными с Владимиром Путиным, а также с Сергеем Аксеновым» и участвовал в финансировании дворцового комплекса под Геленджиком.

После этого пост главы правления аэропорта Пономаренко покинул, а остальные аргументы европейских политиков решил оспаривать в европейском же суде, публично заявив, что с 2016 года не имеет отношения к дворцу в Геленджике.

6 мая 2022 года Пономаренко подал иск к Совету Европы (дело T-249/22). В иске приводятся пять доводов, в том числе то, что Совет не выполнил свое обязательство по проверке, а причина, указанная в документах для включения в список, не соответствует истине, представленные доказательства не имеют отношения к делу и не могли быть исследованы в соответствии с требуемыми стандартами за короткое время, факты, принятые Советом, даже если бы они были правдивыми, не являются таковыми, чтобы поддержать принятие оспариваемых актов. Также истец утверждает о явной ошибке в оценке — сведения, по мнению заявителя, являются не точными, а сам заявитель «является успешным бизнесменом и никоим образом не причастен к делам, на которые ссылается Совет», сами сведения устарели, потому не могут служить основанием (здесь, возможно, намек на дворец в Геленджике). Истец также указал на то, что доказательства, представленные Советом, основаны исключительно на ненадежных источниках и не соответствуют реальности. Заявил он и то, что нарушено основное право заявителя на собственность, нарушен принцип пропорциональности и равного обращения.

«Поскольку заявитель был включен в список, в то время как многие другие бизнесмены, занимающие сопоставимое положение, не были включены, Совет нарушил принцип равного обращения оспариваемыми актами», — уточнялось в документе, обнародованном на сайте суда (перевод — автора).

Иск Пономаренко судом пока не рассмотрен.

Александр Пономаренко (сс) Roman Zinovyev

А что активы?

В ЕГРЮЛ за полным тёзкой Александра Пономаренко числится 100% доли только в одном и ныне ликвидированном ООО — «Южная цитадель», которое было прописано в Геленджике и работало с 2015 по 2017 год, прекратив деятельность юрлица путем реорганизации в форме преобразования. Правопреемник — действующее АО «Южная цитадель» (Геленджик), чьи бенефициары уже публично не раскрываются. Компания занимается морским рыболовством и в СМИ фигурировала как устрично-мидиевая ферма. По данным портала yugopolis (актуально на 2019 год), в распоряжении аквафермы были права пользования на 25 лет четырьмя участками акватории Черного моря общей площадью порядка 1000 га.

Этот же Пономаренко (экс-владелец ООО «Южная цитадель») возглавлял и некое ООО «ТПС». Примечательно: в активах олигарха Пономаренко Forbes ранее упоминал доли в TPS Real Estate Holding («ТПС Недвижимость») и TPS Avia (66% акций «Международного аэропорта Шереметьево»).

Чем на сегодня владеет №47 списка Forbes не известно. В ЕГРЮЛ единственным акционером АО «ТПС Недвижимость» фигурирует TPS Real Estate Holding Limited с Кипра (актуальные бенефициары не раскрываются).

Примечательно: когда в 2021 году история о дворце в Геленджике попала в медиаповестку, то его бенефициаром назвал себя уже другой российский олигарх — Аркадий Ротенберг. Фамилия Пономаренко действительно тогда уже не фигурировала, но между тем в 2018 году в СМИ упоминалось, что среди акционеров TPS Real Estate был сын — Игорь Ротенберг, которого потом (из-за санкций) сменила его сестра — Лилия Ротенберг.

Владимир Путин и Аркадий Ротенберг (сс) Администрация президента России

Ротенберг-старший сегодня также под санкциями, но еще в 2016 году в суде Европы ему удалось отменить часть из них — тех, что были введены в 2014 году. В материалах суда отмечалось, что в первом пакете санкций в отношении Ротенберга использовались слишком расплывчатые заявления, которых недостаточно для обоснования ограничительного характера. Между тем санкции последующих лет с него так и не сняли, несмотря на многочисленные суды.

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