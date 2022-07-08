Ланьчжоу, Китай, , 04:41 — REGNUM 28-я Китайская инвестиционно-торговая ярмарка Ланьчжоу стартовала 7 июля в Ланьчжоу, столице провинции Ганьсу на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

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Пятидневное мероприятие, в рамках которого пройдут деловые переговоры и форумы, направлено на стимулирование экономического и торгового сотрудничества между странами «Пояса и пути».

Малайзия и Объединенные Арабские Эмираты были приглашены в качестве почетных гостей на ярмарку в этом году, а также представители деловых ассоциаций и коммерческих учреждений из таких стран, как Австралия, Испания, Пакистан, Таиланд и Индонезия, также принимают участие в мероприятии.

Впервые проведенная в 1993 году, ярмарка стала важной платформой для открытия северо-западного Китая и крупным событием для экономического и торгового сотрудничества «Один пояс — один путь».

В этом году в провинции Ганьсу наблюдался быстрый рост доходов от торговли со странами «Пояса и пути», увеличившись на 24% в годовом исчислении за первые пять месяцев и составив почти половину от общего объема доходов провинции от внешней торговли за этот период.